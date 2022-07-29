Ситуация на Донбассе: ВСУ остановили вражеское наступление в направлении Авдеевки, оккупанты отступили с потерями 29 июля, 08:00 Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях кроме обстрелов по линии столкновения, вражеская авиация нанесла удар вблизи Новоандреевки.



Об этом сообщает Генштаб.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Оккупанты пытались наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понесли потери и отошли.

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На Бахмутском направлении армия РФ совершает обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцево и Вершины. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью украинские военные успешно отбили. Войска РФ пытаются вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении активных действий не отмечалось. Обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков зафиксированы в районах населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское. Оккупанты нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

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