Украинские военные в зоне ООС отразили шесть вражеских атак 12 апреля, 07:04 Цей матеріал також доступний українською Также украинские бойцы уничтожили технику оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Также были уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.