Украинские военные в зоне ООС отразили шесть вражеских атак
Также украинские бойцы уничтожили технику оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также были уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.
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