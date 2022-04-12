Украинские военные в зоне ООС отразили шесть вражеских атак

12 апреля, 07:04
Цей матеріал також доступний українською
Также украинские бойцы уничтожили технику оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

Также украинские бойцы уничтожили технику оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

Поддержи НВ

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Также были уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/293032059676546
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X