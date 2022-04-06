На Донбассе отразили девять атак российских оккупантов: уничтожили четыре танка и шесть беспилотников 6 апреля, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные отразили девять атак российских оккупантов за сутки (Фото:Операция Объединенных сил)

За минувшие сутки украинские военные отразили девять атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Также украинские бойцы уничтожили четыре танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника.

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Кроме того, был захвачен российский танк

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов врага.

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