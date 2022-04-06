На Донбассе отразили девять атак российских оккупантов: уничтожили четыре танка и шесть беспилотников

6 апреля, 07:23
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные отразили девять атак российских оккупантов за сутки (Фото:Операция Объединенных сил)

Украинские военные отразили девять атак российских оккупантов за сутки (Фото:Операция Объединенных сил)

За минувшие сутки украинские военные отразили девять атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Также украинские бойцы уничтожили четыре танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника.

Видео дня

Кроме того, был захвачен российский танк

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов врага.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/344969174325066
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X