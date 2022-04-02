На Донбассе украинские военные отразили девять атак оккупантов: уничтожено много вражеской техники 2 апреля, 07:20 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные отражают атаки российских оккупантов на Донбассе (Фото:Штаб ООС)

Группировка войск Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразила девять атак российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 2 апреля



Об этом сообщает Генштаб.

Украинские бойцы уничтожили восемь танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

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