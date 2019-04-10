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На Донбассе во время обстрелов получили ранения двое украинских военных

Сегодня, 18:30
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На Донбассе во время обстрелов получили ранения двое украинских военных - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

В среду, 10 апреля, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Позиции украинских военных в районе Опытного были обстреляны из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески российские гибридные войска применили 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

Позиции Объединенных сил возле Павлополя попали под вражеский обстрел из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Широкино, из стрелкового оружия - в районе Авдеевки.

Опорные пункты Объединенных сил вблизи Новозвановки обстреляли из минометов калибра 120 мм и БМП.

Напомним, что 9 апреля в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз обстреляли позиции украинских подразделений.

Теги:   Сводка АТО ООС Операция Объединенных сил на Донбассе

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