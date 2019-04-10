На Донбассе во время обстрелов получили ранения двое украинских военных
В среду, 10 апреля, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Позиции украинских военных в районе Опытного были обстреляны из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пески российские гибридные войска применили 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.
Позиции Объединенных сил возле Павлополя попали под вражеский обстрел из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Широкино, из стрелкового оружия - в районе Авдеевки.
Опорные пункты Объединенных сил вблизи Новозвановки обстреляли из минометов калибра 120 мм и БМП.
Напомним, что 9 апреля в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз обстреляли позиции украинских подразделений.