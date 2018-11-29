На Донбассе во время боя без вести пропал украинский боец

В четверг, 29 ноября, во время боевого столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил без вести пропал солдат 10 горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
"В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Командованием части принимаются меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении.
10 бригада защищает позиции у Крымского Луганской области.
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