29 ноября 2018, четверг

На Донбассе во время боя без вести пропал украинский боец

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В четверг, 29 ноября, во время боевого столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил без вести пропал солдат 10 горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Командованием части принимаются меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении.

10 бригада защищает позиции у Крымского Луганской области.

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