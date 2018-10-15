На Донбассе в распоряжении боевиков обнаружили новую российскую систему связи - расследование

На Донбассе в Макеевке во владении боевиков обнаружили новую российскую систему связи под названием Аурига-1,2В. Об этом свидетельствуют результаты расследования лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab.

Пользователь ВКонтакте по имени Артем Донецк 9 июня выложил в сеть фотографии, на которых он вместе с другим российским наемником позирует на фоне зеленой спутниковой антенны. Радиолокационная тарелка идентична спутниковой антенне российской системы связи Аурига-1,2В, которая находится в арсенале армии РФ с 2014 года.

Для сравнения DFRLab приводит изображение задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате класса Адмирал Григорович "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.

Систему никогда не экспортировали в Украину.

Впервые Ауригу-1,2В показали в 2015 году на выставке Минобороны России во Владивостоке. На табличке перечислены ее характеристики и указан 2014-й год выпуска. В 2016 году система числится в арсенале российских военных в Сирии.

Фото: Военный информатор / military-informant.com

Исследователи DFRLab также смогли идентифицировать П-образное сооружение на заднем плане фотографий ВКонтакте. Это здание использовал 11-й мотострелковый полк боевиков Восток в Макеевке.

Фото: ВКонтакте / Артем Донецк / Google Earth

Система Аурига-1,2В предназначена для видеосвязи. Боевики, вероятно, используют ее для безопасной связи с устройствами на передовой или для коммуникации с российскими военными.

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