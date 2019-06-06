На Донбассе в результате взрыва гранаты погиб мужчина Сегодня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською полиция полиция

В среду, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате подрыва гранаты погиб человек, одна женщина получила ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Взрыв произошел в селе Троицкое Донецкой области по улице Щорса. Следователи установили, что вооруженный гранатой 48-летний местный житель пришел к 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню, он выдернул чеку.

В результате взрыва мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения.