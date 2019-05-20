На Донбассе в результате обстрелов ранен один украинский военный 20 мая, 18:42 477 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В понедельник, 20 мая, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных, в результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

С начала суток оккупанты воздержались от применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Гнутово. В районе Водяного и Старогнатовки — из автоматических станковых гранатометов. Защитников Старогнатовки также обстреляли из стрелкового оружия.

Напомним, что 19 мая пророссийские боевики 11 раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил.