На Донбассе в результате обстрелов ранен один украинский военный
В понедельник, 20 мая, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных, в результате один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
С начала суток оккупанты воздержались от применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Гнутово. В районе Водяного и Старогнатовки — из автоматических станковых гранатометов. Защитников Старогнатовки также обстреляли из стрелкового оружия.
Напомним, что 19 мая пророссийские боевики 11 раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил.