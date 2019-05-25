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На Донбассе в результате обстрелов погиб военнослужащий

Сегодня, 07:38
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На Донбассе в результате обстрелов погиб военнослужащий - фото

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Иллюстративное фото

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 17 раз нарушали режим тишины, из них трижды — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице Facebook.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка, Гнутово, Новотроицкое, Новоселовка вторая, Лебединское, Шумы, Золотое-4, Майорское и Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один боевик был уничтожен, еще трое — ранены.

Теги:   Война на Донбассе ООС

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