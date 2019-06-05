На Донбассе в результате обстрелов погиб один боец Объединенных сил
В среду, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, в результате погиб один украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Пророссийские боевики из ручных противотанковых гранатометов обстреляли позиции украинских военных у Талаковки.
По опорным пунктам возле Водяного враг бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оккупанты обстреляли защитников Новогригорьевки из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Золотое-1 боевики применили автоматическое стрелковое и снайперское оружие.
Напомним, что 4 июня в результате обстрела на Донбассе двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.