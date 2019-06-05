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На Донбассе в результате обстрелов погиб один боец Объединенных сил

Вчера, 19:34
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На Донбассе в результате обстрелов погиб один боец Объединенных сил - фото

Минобороны

В среду, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, в результате погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики из ручных противотанковых гранатометов обстреляли позиции украинских военных у Талаковки.

По опорным пунктам возле Водяного враг бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреляли защитников Новогригорьевки из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Золотое-1 боевики применили автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

Напомним, что 4 июня в результате обстрела на Донбассе двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка ООС

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