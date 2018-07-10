10 июля 2018, вторник

На Донбассе в результате несчастного случая погиб военнослужащий из Львовской области

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На фронте погиб Владимир Лужецкий 1995 года рождения
Фото: Курий Василий/Моя Старосамборщина via Facebook

На фронте погиб Владимир Лужецкий 1995 года рождения

Во вторник, 10 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.

Об этом сообщили в Львовской областной государственной администрации.

"Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Рожденный 1995 года", - говорится в сообщении.

Депутат Старосамборского райсовета Василий Курий в группе Моя Старосамборщина в Facebook уточнил, что защитник умер в результате несчастного случая в Краматорске. О каком именно несчастном случае идет речь - не уточняется.

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