На Донбассе в результате артобстрела погибли три украинских бойца

В среду, 27 июня, ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил обострилась, в результате активных боевых действий погибли три украинских военных, еще один получил ранения.

В пресс-центре ООС сообщили, что в течение дня боевики российско-оккупационных войск 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

По данным штаба, оккупанты активизировались на Мариупольском направлении. В районе Лебединского, Водяного, Гнутово и Талаковки враг применял гранатометы и стрелковое оружие. Позиции Вооруженных сил Украины у Богдановки были обстреляны из 122-мм артиллерии. В результате артобстрела погибли три украинских военнослужащих. В районе населенного пункта Водяное еще один защитник получил ранения.

На Луганском направлении позиции ВСУ в районе населенного пункта Крымское были обстреляны из 82-мм миномета.

На Донецком направлении боевики вели огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

Напомним, что 26 июня террористы 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных, 11 из которых - из запрещенного вооружения.