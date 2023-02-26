В боях за Украину погиб ветеран американской армии

26 февраля, 12:47
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Американский военный (Фото:Lance Cpl. Shane S. Keller/Wikipedia)

Американский военный (Фото:Lance Cpl. Shane S. Keller/Wikipedia)

В четверг, 16 февраля, в бою за Украину погиб ветеран американской армии Эндрю Питерс из Маршфилда, штат Висконсин.

Об этом 25 февраля сообщает CNN со ссылкой на Госдепартамент США и семью Питерсов.

«Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — сказал представитель Госдепа.

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Отмечается, что 28-летний Эндрю Питерс вступил в Интернациональный легион обороны Украины, созданный президентом Владимиром Зеленским, чтобы дать возможность иностранным гражданам присоединиться к борьбе с российскими оккупантами.

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Родители павшего добровольца рассказали, что Эндрю «хорошо понимал, что правильно, а что неправильно», поэтому чувствовал потребность применить свои боевые навыки, «чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну».

«Эндрю был очень близок со своими побратимами, и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой», — заявили родители Питерса.

Ранее американец служил в Афганистане.

https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донбасс США Ветераны Смерть Война России против Украины

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