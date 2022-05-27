Защитники Украины в Донецкой области «накрыли» командный пункт оккупантов — Арестович
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что защитники Украины уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов в Донецкой области.
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«Более 20 старших российских офицеров там были. Здание было уничтожено чуть более чем полностью», — сказал Арестович в эфире Фейгин Live вечером 27 мая.
В группировке Объединенных сил сообщали, что 27 мая защитники Украины на Донбассе уничтожили пять вражеских танков, десять единиц боевой бронетехники и четыре вражеских автомобиля, а также сбили российский беспилотник Орлан-10.
В ОТГ Восток рассказали об уничтожении украинскими защитниками до 60 человек личного состава врага, одной артиллерийской системе, одной БМП, одной ББМ и двух АТТ.
В Минобороны заявили, что ситуация на Донбассе сложная, но ВСУ ее контролируют и знают о планах оккупантов. Россияне активизировались на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях, пытаются оцепить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка.
Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты перебросили на Донбасс «всю мощь» своей армии, у врага преимущество в технике в 20 раз.
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