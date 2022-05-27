Защитники Украины в Донецкой области «накрыли» командный пункт оккупантов — Арестович 27 мая, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что защитники Украины уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 27 мая

«Более 20 старших российских офицеров там были. Здание было уничтожено чуть более чем полностью», — сказал Арестович в эфире Фейгин Live вечером 27 мая.



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В группировке Объединенных сил сообщали, что 27 мая защитники Украины на Донбассе уничтожили пять вражеских танков, десять единиц боевой бронетехники и четыре вражеских автомобиля, а также сбили российский беспилотник Орлан-10.

В ОТГ Восток рассказали об уничтожении украинскими защитниками до 60 человек личного состава врага, одной артиллерийской системе, одной БМП, одной ББМ и двух АТТ.

В Минобороны заявили, что ситуация на Донбассе сложная, но ВСУ ее контролируют и знают о планах оккупантов. Россияне активизировались на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях, пытаются оцепить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты перебросили на Донбасс «всю мощь» своей армии, у врага преимущество в технике в 20 раз.

Горят как факелы. Украинские защитники уничтожают российские танки в Луганской области https://www.youtube.com/embed/css_M0Wzrwo

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