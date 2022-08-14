На Донбассе украинские военные уничтожили три вражеских БМП и 25 оккупантов — видео 14 августа, 16:38 ВСУ уничтожили три российских БМП на Донбассе (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили около 25 оккупантов и три российских БМП на Донбассе.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Удачный день — это когда уничтожили три БМП противника и смешали с землей около 25 врагов! У Княжеской пехоты утро на Донбассе начинается не всегда с кофе», — говорится в сообщении.



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