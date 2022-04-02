На Донбассе украинские военные отбили шесть атак оккупантов: уничтожено 17 единиц вражеской техники 2 апреля, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили шесть атак российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

ВСУ уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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