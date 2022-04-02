На Донбассе украинские военные отбили шесть атак оккупантов: уничтожено 17 единиц вражеской техники

2 апреля, 22:11
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Украинский военнослужащий в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военнослужащий в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили шесть атак российских оккупантов.

Война России против Украины  главные события 2 апреля

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

ВСУ уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Видео дня
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/343101067845210
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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