На Донбассе украинские военные отбили шесть атак оккупантов: уничтожено 17 единиц вражеской техники
Украинский военнослужащий в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили шесть атак российских оккупантов.
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Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
ВСУ уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
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