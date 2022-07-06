Генштаб о ситуации на Донбассе: украинские военные отразили несколько вражеских атак

6 июля, 07:18
Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении армия РФ обстреливала гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки.

Как сообщает Генштаб, украинские военные нанесли оккупантам значительных потерь во время их попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Войска РФ отошли.

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На Бахмутском направлении захватчики обстреливали украинские позиции из артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС.

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При поддержке артиллерии оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имели и отошли.

Украинские военные остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам потери и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.

Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Вражеская авиация наносила удары недалеко от Авдеевки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Война России против Украины

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