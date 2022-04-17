Уничтожили 35 единиц вражеской техники. На Донбассе украинские военные отразили 12 атак оккупантов 17 апреля, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили 12 атак российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечено, что украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

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Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24 и один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

«Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты противника», — сообщили в штабе.

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