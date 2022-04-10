Уничтожено много вражеской техники. На Донбассе украинские военные отбили четыре атаки оккупантов

10 апреля, 23:11
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:ООС via Facebook)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:ООС via Facebook)

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За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки российских оккупантов.

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Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечено, что сегодня ВСУ уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника.

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Также подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

«Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника», — отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/348163227338994
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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