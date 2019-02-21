На Донбассе украинские десантники отработали ночную высадку с парашютами Сегодня, 10:10 24 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Десантники отработали ночную высадку с парашютами Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

В зоне проведения операции Объединенных сил десантники одной из десантно-штурмовых бригад осуществили прыжки с парашютом днем и ночью.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8, сообщает пресс-центр ООС.



"Занятия состоялись в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости", - рассказала старший лейтенант Екатерина Чемес.

По плану подготовки воинской части каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. Больше всего внимания уделяется молодым военным, которые усиленно изучают азы десантного дела.