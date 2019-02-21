На Донбассе украинские десантники отработали ночную высадку с парашютами
В зоне проведения операции Объединенных сил десантники одной из десантно-штурмовых бригад осуществили прыжки с парашютом днем и ночью.
Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8, сообщает пресс-центр ООС.
"Занятия состоялись в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости", - рассказала старший лейтенант Екатерина Чемес.
По плану подготовки воинской части каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. Больше всего внимания уделяется молодым военным, которые усиленно изучают азы десантного дела.