В зоне ООС трое украинских военных получили ранения Вчера, 08:25 374 Цей матеріал також доступний українською Flickr / Ministry of Defense of Ukraine Иллюстративное фото Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

За последние сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 34 раза нарушили режим прекращения огня.

Из них 13 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов три украинских военных получили ранения, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали такие населенные пункты, как Опытное, Старогнатовка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Павлополь, Хутор Вольный, Золотое-4, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Орехово, Светлодарское, Южное, Крымское, Зайцево и Лопаскино.