На Донбассе вновь взорвался миномет. Почему участились несчастные случаи

С минометом Молот случается вдвое больше инцидентов, чем с советскими моделями такого вооружения

В одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил взорвался миномет Молот. В результате двое военных пострадали. Инцидент произошел во вторник в одной из воинских частей в Донбассе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В штабе операции Объединенных сил отметили, что взрыв произошел во время ведения ответного огня во время выполнения боевой задачи. В канале ствола миномета разорвалась мина, сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Тригуб.

Было зафиксировано 12 случаев катастроф со взрывом минометов

По предварительным выводам, причиной разрыва мины стала неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе и несоблюдение правил его хранения.

По данным Радио Свобода, с момента начала разработки Молота до первых испытаний прошло всего четыре месяца. Первые минометы поступили в армию в марте два года назад. Уже через несколько месяцев на вооружении украинской армии было 200 минометов Молот производства завода Маяк.

Неединичный случай

В июле этого года после очередного взрыва миномета Молот комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны опубликовал хронологию взрывов в течение двух лет этих минометов и советских 2Б11. Всего было зафиксировано 12 случаев катастроф.

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Четыре - с минометами советских времен и вдвое больше - с минометами Молот. Вероятной причиной взрывов 2Б11 назвали двойные подзарядки. Причин взрывов Молота больше. В четырех случаях это нештатное срабатывание детонатора мины в канале ствола. В трех - двойное заряжание и в одном - взрыв мины в канале ствола вследствие боевого повреждения.

Вероятные причины взрыва

В июле на Ровенском полигоне в результате разрыва миномета Молот погибли трое военнослужащих. Еще девять получили ранения.

В Минобороны заявили, что проведенный 11 июля следователями эксперимент показал, что разрыв Молота произошел из-за двойной подзарядки. После инцидента министр обороны Степан Полторак поручил провести экспертизу металла ствола миномета Молот.

Часть информации расследования этого случая до сих пор остается засекреченной, сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Бригинец. До выяснения обстоятельств обсуждают две вероятные причины взрыва: состояние самой мины или непрофессиональные действия личного состава.

Старые минометы ПМ-38 есть на складах и в эксплуатации военных частей

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что не надо забывать и о качестве ствола миномета. Было ошибкой производить его в Украине, ведь специальных технологий производства монолитного ствола в Украине нет. Ежедневная потребность в использовании минометов весьма значительна.

"Миномет является эффективным средством борьбы с диверсионно-разведывательными группами и с одиночными расчетам с минометами, которые перекочевывают, с той стороны. Им эффективно поражать пехоту противника, который находится в укрытии. Старые минометы ПМ-38 на складах, даже в некоторых частях остались в эксплуатации. Нужно провести техническое обслуживание, определить степень износа канала ствола и вернуть минометы в войска", - сказал Жданов.

Уже после того, как миномет Молот попал на передовую, в его конструкцию продолжали вносить изменения, добавил Жданов. Совершенствовать пришлось компоненты колесного хода, предохранителя двойного заряжания, опорной плиты и подъемного механизма.