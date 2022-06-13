Россияне пытаются окружить подразделения ВСУ на Донбассе — Генштаб 13 июня, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские войска пытаются окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска, Северодонецка, Боровского и Приволья.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 июня.

Также на Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

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На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.

В Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка — Устиновка, Орехово — Золотое, Камышеваха — Врубовка, Васильевка — Белогоровка, Почечное — Николаевка, Доломитное — Новолуганское, успеха не имел.

Для сковывания подразделений ВСУ и предотвращения переброски резервов на более тяжелые направления, российские войска продолжают обстрелы из минометов и ствольной артиллерии.

Оккупанты продолжили усиливать группировку войск на Криворожском направлении.

На Южнобужском направлении российские оккупанты ведут оборону. Противник проводит разведку, ведет контрбатарейную борьбу, проводит инженерное оборудование укреплений и позиций и увеличивает боевые способности резервов.

В Черниговской области россияне обстреляли из минометов и гранатометов Горск и Гремяч, а в Сумской области — Запселье. На территории РФ в приграничных районах российские военные сооружают оборонные укрепления.

В Харьковской области россияне пытаются нарушить логистические пути поставок украинских войск, действующих вблизи Славянска. На севере области враг продолжал обстрелы и разведку позиций украинских защитников.

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