Заведение сгорело дотла. В Авдеевке оккупанты обстреляли школу запрещенными фосфорными боеприпасами — ОВА

18 мая, 12:04
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Оккупанты обстреляли школу запрещенными фосфорными боеприпасами (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Оккупанты обстреляли школу запрещенными фосфорными боеприпасами (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Российская армия обстреляла одну из школ Авдеевки запрещенными фосфорными боеприпасами, учебное заведение сгорело дотла.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", - написал он.

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По словам Кириленко, до широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей.

https://www.youtube.com/watch?v=6MnXFavM-fM

«Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь сами руины», – написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Школа Авдеевка Война России против Украины

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