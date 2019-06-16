На Донбассе ранен один украинский военный
Вчера, 19:47
В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что с начала суток 16 июня враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.