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На Донбассе ранен один украинский военный

Вчера, 19:47
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На Донбассе ранен один украинский военный - фото

НВ

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что с начала суток 16 июня враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Теги:   ООС Война на Донбассе

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