На Донбассе ранен один украинский военный Вчера, 19:47 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что с начала суток 16 июня враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.