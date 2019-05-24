На Донбассе ранен один украинский военный Вчера, 20:26 320 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Минобороны

В пятницу, 24 мая, российские гибридные войска 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования РФ обстреляли опорные пункты возле Авдеевки и Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Защитники Новотроицкого и Красногоровки попали под обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи села Лебединское оккупанты применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Песков — автоматические станковые гранатометы.

Боевики открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Шумы.

В районе населенного пункта Майорск били из ручных противотанковых гранатометов, в районе населенного пункта Станица Луганская — из стрелкового оружия.

Напомним, что 23 мая боевики нарушили режим тишины 11 раз. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.