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На Донбассе пьяный водитель с ребенком в автомобиле сбил патрульного

Сегодня, 18:36
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На Донбассе пьяный водитель с ребенком в автомобиле сбил патрульного - фото

Пресс-служба полиции

Заблокировать авто нарушителя и задержать водителя удалось лишь за городом

В Славянске, Донецкой области пьяный водитель сбил патрульного и почти 100 метров провез его на капоте.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Правоохранители остановили автомобиль Hyundai за нарушение ПДД, однако водитель за рулем отказался общаться с полицейскими и закрылся внутри авто. 

Когда патрульный решил зафиксировать номерные знаки транспортного средства, водитель запустил двигатель, резко тронулся вперед, совершил наезд на инспектора и протащил его на капоте около 100 метров. 

На призывы остановить правонарушение он не реагировал.

В момент происшествия мимо проезжал экипаж отделения безопасности дорожного движения патрульной полиции. Начальник отделения начал догонять Hyundai. Заблокировать авто нарушителя и задержать водителя удалось лишь за городом.

Как оказалось, мужчина за рулем имел признаки алкогольного опьянения. Все время, пока была погоня, в салоне находился двухлетний ребенок и пассажир.

В результате на правонарушителя патрульные составили админматериалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 126 (Управление без документов) и ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке) КоАП.

У задержанного уже были проблемы с законом. Его привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. 

Теги:   Пьяный Донбасс Полиция

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