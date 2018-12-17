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На Донбассе прошла проверка готовности дежурных сил ПВО

Сегодня, 09:35
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Зенитно-ракетный комплекс уничтожил условного противника

Скриншот с видео

На Донбассе прошла проверка готовности дежурных сил ПВО к выполнению задач по назначению.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевые расчеты ЗРК БУК-М1 по сигналу отбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.

Заняв стартовые позиции, зенитно-ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, взятии ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение.

Проверка показала, что подразделения ПВО Объединенных сил готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Теги:   ПВО Донбасс Проверка ООС

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