На Донбассе продолжаются ожесточенные бои: Генштаб рассказал о текущей ситуации

27 июля, 08:00
На Донбассе продолжаются ожесточенные бои (Фото:Генштаб)

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиаудар возле Серебрянки. Активно задействовали БПЛА.

Как сообщает Генштаб, войска РФ вели штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское. Однако успеха не имели и отошли.

На Бахмутском направлении армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру, в частности, в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка.

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Оккупанты вели стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имели. Провели разведку боем возле Семигорья. Потерпели огненное поражение и потери, после чего отошли. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опытное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряд других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский БПЛА.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Бои Война России против Украины

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