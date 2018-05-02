На Донбассе после артобстрела исчез украинский военнослужащий

В среду, 2 мая, на Донбассе после артиллерийского обстрела со стороны боевиков исчез один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По информации украинских военных, отсутствие одного бойца было обнаружено в 15.45 в районе населенного пункта Широкино на Донецком направлении. Командование принимает меры по его розыску.

В течение дня ситуация в районе проведения ООС оставалась напряженной. Погибших и раненых по состоянию на 17 часов не было.

"Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие", - сообщили в ООС.

Напомним, что 1 мая на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны террористов. Во время боевых действий двое военнослужащих получили ранения.