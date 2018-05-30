На Донбассе попрощались с 15-летней девочкой, которая погибла от снаряда боевиков

Девочка отпраздновала свое 15-летие за три дня до смерти

В Торецке Донецкой области попрощались с 15-летней Дарьей Каземировой, которая погибла от снаряда боевиков в результате обстрела Железного.

Как сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города, прощание прошло во дворе школы №7, где училась девочка.

Провести ее в последний путь пришли родные, близкие, друзья, одноклассники и учителя.

Напомним, под Торецком от крупнокалиберного снаряда боевиков в собственном дворе погибла 15-летняя девочка. Девочку звали Дарья, она училась в 9 классе общеобразовательной школы №7 и только три дня назад отпраздновала свой день рождения.