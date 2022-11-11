От российских обстрелов на Донбассе погибли 1193 мирных жителя — ОВА

11 ноября, 19:55
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В Донецкой области погибли 1193 человека и 2583 были ранены (Фото:REUTERS/Stringer)

В Донецкой области погибли 1193 человека и 2583 были ранены (Фото:REUTERS/Stringer)

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 1193 мирных жителя без учета погибших в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил главы Донецкой ОВА Павла Кириленко во время брифинга.

«В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения от российских обстрелов погибли более тысячи человек и две с половиной тысячи получили ранения», — сказал он.

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Он уточнил, что в области погибли 1193 человека и 2583 были ранены. Кириленко отметил, что эти данные не учитывают Мариуполь и Волноваху, где можно будет посчитать число погибших после деоккупации региона.

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С начала российского вторжения в Мариуполе, по данным местных властей, погибли более 25 тысяч жителей, однако точное количество жертв неизвестно. Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/v4iX8JFBKSc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Обстрел Войска РФ

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