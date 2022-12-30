В Украине ликвидирован представитель СК РФ
Обстоятельства смерти Евгения Рыбакова на данное время не известны (Фото:t.me/mash_donbass)
На Донбассе ликвидирован представитель следственного комитета РФ Евгений Рыбаков.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 30 декабря, сообщила кремлевская пропаганда.
Уничтоженный оккупант занимал должность «заместителя руководителя контрольно-следственного отдела СК».
Согласно имеющимся данным, Рыбаков был уничтожен в результате «обстрела» временно оккупированного РФ Донецка.
Других подробностей его смерти пока нет.