В Украине ликвидирован представитель СК РФ 30 декабря, 14:37 Обстоятельства смерти Евгения Рыбакова на данное время не известны (Фото:t.me/mash_donbass)

На Донбассе ликвидирован представитель следственного комитета РФ Евгений Рыбаков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 30 декабря, сообщила кремлевская пропаганда.

Уничтоженный оккупант занимал должность «заместителя руководителя контрольно-следственного отдела СК».

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Согласно имеющимся данным, Рыбаков был уничтожен в результате «обстрела» временно оккупированного РФ Донецка.

Фото: t.me/mash_donbass

Других подробностей его смерти пока нет.