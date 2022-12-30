В Украине ликвидирован представитель СК РФ

30 декабря, 14:37
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Обстоятельства смерти Евгения Рыбакова на данное время не известны (Фото:t.me/mash_donbass)

Обстоятельства смерти Евгения Рыбакова на данное время не известны (Фото:t.me/mash_donbass)

На Донбассе ликвидирован представитель следственного комитета РФ Евгений Рыбаков.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 30 декабря, сообщила кремлевская пропаганда.

Уничтоженный оккупант занимал должность «заместителя руководителя контрольно-следственного отдела СК».

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Согласно имеющимся данным, Рыбаков был уничтожен в результате «обстрела» временно оккупированного РФ Донецка.

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t.me/mash_donbass
Фото: t.me/mash_donbass

Других подробностей его смерти пока нет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донбасс Российская агрессия СК РФ Война России против Украины

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