На Донбассе погиб один военнослужащий, двое получили ранения Сегодня, 18:29 146 Цей матеріал також доступний українською Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Боевики четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

В понедельник, 8 апреля, боевики восемь раз обстреляли позиции ООС, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики шесть раз обстреляли опорные пункты ООС:

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пески;

из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Опытное;

из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Золотое-4;



из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Луганское;

В целом, боевики четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 10 раз обстреляли позиции украинских подразделений, четыре раза применив запрещенное оружие.

Один военнослужащий получил ранения.