На Донбассе погиб один военнослужащий, двое получили ранения
В понедельник, 8 апреля, боевики восемь раз обстреляли позиции ООС, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики шесть раз обстреляли опорные пункты ООС:
из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;
из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пески;
из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Опытное;
из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка;
из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил:
из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Золотое-4;
из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Луганское;
В целом, боевики четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих", - сказано в сообщении.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 10 раз обстреляли позиции украинских подразделений, четыре раза применив запрещенное оружие.
Один военнослужащий получил ранения.