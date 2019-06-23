На Донбассе погиб украинский военный, тело не могут забрать из-за интенсивного огня боевиков Вчера, 01:11 2281 Цей матеріал також доступний українською Flickr / Ministry of Defense of Ukraine Иллюстративное фото Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

В субботу вечером, 22 июня, на Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений военный 24-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает пресс-служба ООС, произошло это во время проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе поселка Оленовка (Волновахский район Донецкой области).



«Интенсивный огонь врага делает невозможной эвакуацию тела. Дежурными огневыми средствами был открыт ответный огонь, противник понес потери. Продолжаются меры по возвращению тела погибшего воина», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала суток 22 июня боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения.