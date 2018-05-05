На Донбассе перехватили российский беспилотник-разведчик и огнемет Шмель - фото

Российский беспилотник перехватили во время разведки на Донбассе

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины нашли на Донбассе российский беспилотник, реактивный пехотный огнемет Шмель и ряд других боеприпасов.

Эксперты уже установили, что таких моделей средств поражения нет на вооружении в украинских военных.

Об этом в субботу, 5 мая, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Так, вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области правоохранители изъяли из тайника реактивный пехотный огнемет Шмель.

Также оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ.

В заброшенном здании в поселке Камышное в Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

Украинские правоохранители привлекли найденные материалы к открытым уголовных производствам (по ч. 2 и ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее в руководстве НАТО заявили, что на военные и административные структуры боевиков Донбасса работает 3-5 тысяч российских специалистов.