На Донбассе украинские военные отразили восемь вражеских атак

14 апреля, 08:00
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На Донбассе отразили восемь атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

На Донбассе отразили восемь атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

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За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили восемь атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что военные уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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