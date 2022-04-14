На Донбассе украинские военные отразили восемь вражеских атак 14 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе отразили восемь атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили восемь атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что военные уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.

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