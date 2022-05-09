На Донбассе украинские военные отразили шесть атак оккупантов: уничтожили 20 вражеских танков

9 мая, 08:01
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На Донбассе украинские военные отразили шесть вражеских атак (Фото:Генштаб)

На Донбассе украинские военные отразили шесть вражеских атак (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки на Донбассе украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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