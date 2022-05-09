На Донбассе украинские военные отразили шесть атак оккупантов: уничтожили 20 вражеских танков 9 мая, 08:01 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе украинские военные отразили шесть вражеских атак (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки на Донбассе украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

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