Украинские военные на Донбассе отразили шесть атак оккупантов: сбили вертолет и два беспилотника 13 апреля, 07:09 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе за сутки отразили шесть атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

За минувшие сутки в районе Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

За сутки военные уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы противника.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет и два беспилотных летательных аппарата.

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