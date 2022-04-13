Украинские военные на Донбассе отразили шесть атак оккупантов: сбили вертолет и два беспилотника

13 апреля, 07:09
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На Донбассе за сутки отразили шесть атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

На Донбассе за сутки отразили шесть атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

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За минувшие сутки в районе Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

За сутки военные уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы противника.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет и два беспилотных летательных аппарата.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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