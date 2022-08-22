ВСУ отразили ряд атак оккупантов на Донбассе: Генштаб сообщил, где продолжаются бои
Украинские военные отразили наступления оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
На Краматорском направлении оккупанты пытаются вести наступление в направлении Спорное — Веселое, боевые действия продолжаются.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на этом направлении также зафиксировали обстрелы неподалеку Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки.
На Бахмутском направлении из ствольной артиллерии и РСЗО были обстреляны районы населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка.
Оккупанты вели наступление в направлениях Вершина — Кодема и Гладосово — Кодема, успеха не имели. На направлениях Стряповка — Соледар, Покровское — Бахмут, Майское — Кодема, Семигорье — Зайцево и Гладосово — Курдюмовка боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении зафиксировали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Войска РФ пытались вести штурмовые действия по направлениям Спартак — Опытное Новоселовка Вторая — Красногоровка, Донецк — Первомайское, Пески — Невельское, Лозовое — Невельское, успеха не имели.
На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Угледара, Великой Новоселки и Павловки.
На Запорожском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Дорожнянки, Новоселка и Малая Токмачка. Возле последнего и Ольговского вражеская авиация нанесла удары.
Оккупанты вели наступление в направлении Макаровка — Времевка, успеха не имели и отошли.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.