На Донбассе украинские военные отразили несколько вражеских штурмов, в районе Григоровки идут бои — Генштаб 19 июля, 08:00 Генштаб рассказал о ситуации на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На Краматорском направлении российские оккупанты вели штурмовые действия вблизи Спорного, успеха не имели и отошли. Пытаются вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.



Об этом сообщает Генштаб.

Террористическая армия РФ вела огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Вражеская авиация нанесла удар вблизи Верхнекаменского.

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На Бахмутском направлении российские войска обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиационные удары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецкая, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.

Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские военные успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не вели. Нанесли авиаудар вблизи Каменки.

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