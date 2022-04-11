На Донбассе отразили четыре атаки оккупантов, уничтожено пять танков и восемь артиллерийских систем

11 апреля, 08:05
Украинские военные отразили четыре атаки российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

Украинские военные отразили четыре атаки российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

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За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили четыре атаки российских оккупантов.

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Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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