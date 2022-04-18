На Донбассе военные отразили 12 вражеских атак: уничтожили 10 танков и сбили два вертолета

18 апреля, 07:13
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На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов (Фото:Операция Объединенных сил)

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На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 12 вражеских атак за сутки.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Военные уничтожили 10 танков, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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