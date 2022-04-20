На Донбассе украинские военные отразили 10 атак оккупантов: сбили самолет и вертолет
Украинские бойцы на Донбассе уничтожили много вражеской техники (Фото:Операция Объединенных сил)
На территории Донецкой и Луганской областей военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак российских оккупантов за сутки.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Украинские бойцы уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.