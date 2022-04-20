На Донбассе украинские военные отразили 10 атак оккупантов: сбили самолет и вертолет

20 апреля, 07:07
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Украинские бойцы на Донбассе уничтожили много вражеской техники (Фото:Операция Объединенных сил)

Украинские бойцы на Донбассе уничтожили много вражеской техники (Фото:Операция Объединенных сил)

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На территории Донецкой и Луганской областей военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак российских оккупантов за сутки.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинские бойцы уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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