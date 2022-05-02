Украинские военные отразили десять вражеских атак на Донбассе

2 мая, 08:03
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Украинские военные сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

Украинские военные сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 10 атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Также украинские военные уничтожили два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь беспилотных летательных аппаратов.

https://www.youtube.com/embed/3JZREY8nYGQ
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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