Украинские военные отразили десять вражеских атак на Донбассе 2 мая, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 10 атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Также украинские военные уничтожили два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

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