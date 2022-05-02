Украинские военные отразили десять вражеских атак на Донбассе
Украинские военные сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 10 атак российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Также украинские военные уничтожили два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь беспилотных летательных аппаратов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.