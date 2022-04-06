Украинские военные отбили девять вражеских атак на Донбассе

6 апреля, 02:51
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Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть вражеских беспилотников (Фото:facebook.com/pressjfo.news)

Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть вражеских беспилотников (Фото:facebook.com/pressjfo.news)

Объединенные силы в сутки, 5 апреля, отразили девять атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях. В том числе четыре танка.

Об этом сообщили в штабе.

Война России против Украины - главные события 5 апреля

За сутки Объединенные силы уничтожили четыре вражеских танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника, а также захватили один российский танк. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили шесть вражеских беспилотников.

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Еще одну атаку российские оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки на Восток. Во время боев украинские военные уничтожили до 80 оккупантов, четыре танка ( 1 из них захватили), девять БТР, 10 БМП, миномет, БМ-21, 17 АО, беспилотник и два топливозаправщика.

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По данным Генштаба ВСУ, на утро 5 апреля враг потерял около 18 500 личного состава, 676 танков, 1 958 ББМ, 150 самолетов, 55 средств ПВО и т.д.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Война в Украине Война России против Украины

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