В зоне ООС украинские военные отразили 10 вражеских атак

16 апреля, 00:08
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Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 (Фото:.facebook.com/pressjfo.news)

Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 (Фото:.facebook.com/pressjfo.news)

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За сутки, 15 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие отразили 10 вражеских атак. Они уничтожили три танка, несколько артсистем и БТР.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 10 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные уничтожили три танка, три артиллерийских системы, единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники и БТР, а еще один БТР захватили.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Деоккупация Донбасса Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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