В зоне ООС украинские военные отразили 10 вражеских атак
Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 (Фото:.facebook.com/pressjfo.news)
За сутки, 15 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие отразили 10 вражеских атак. Они уничтожили три танка, несколько артсистем и БТР.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Война России против Украины - главные события 15 апреля
«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 10 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные уничтожили три танка, три артиллерийских системы, единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники и БТР, а еще один БТР захватили.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.