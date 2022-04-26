Российская армия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Донецкой области — руководитель ОВА 26 апреля, 04:57 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом в Тelegram сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Массированными обстрелами и авиаударами российская армия продолжает истреблять гражданскую инфраструктуру Донецкой области. Сейчас невозможно точно подсчитать, сколько всего они повредили и разрушили, но на 25 апреля предыдущие цифры таковы. В области получили повреждения 65 185 частных домов и 2 936 многоквартирных домов (в том числе в Мариуполе 61 200 и 2 340 соответственно)», — отметил Кириленко.

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Он сообщил, что, кроме того, повреждены: 28 объектов водоснабжения; 30 объектов электроснабжения; 73 объекта газоснабжения; 87 культурных объектов; 122 образовательных учреждения; 48 заведений здравоохранения; 8 котельных; 332 железнодорожных объекта и 22 моста.

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В этот список не включена инфраструктура Мариуполя и Волновахи, которую россияне уничтожили полностью.

«Враг стремится нанести наибольший вред нашей инфраструктуре, целенаправленно бьет по критическим объектам. Но что бы там россияне себе не думали, мы устоим и все восстановим! А все их преступления тщательно документируем», — сказал Кириленко.

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