Оккупанты за сутки убили шесть мирных жителей в Донецкой области
Обстрелы оккупантов в Донецкой области (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)
В субботу, 4 июня, в результате обстрелов российских военных в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Еще девять получили ранения.
Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
«За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище. Еще 9 человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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