Оккупанты за сутки убили шесть мирных жителей в Донецкой области

5 июня, 01:11
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Обстрелы оккупантов в Донецкой области (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Обстрелы оккупантов в Донецкой области (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В субботу, 4 июня, в результате обстрелов российских военных в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Еще девять получили ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

«За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище. Еще 9 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

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Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Оккупант Война на Донбассе Война России против Украины

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