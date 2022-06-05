Оккупанты за сутки убили шесть мирных жителей в Донецкой области 5 июня, 01:11 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы оккупантов в Донецкой области (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В субботу, 4 июня, в результате обстрелов российских военных в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Еще девять получили ранения.

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



«За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище. Еще 9 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.